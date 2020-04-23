中國再向世衛捐款3000萬美元 (23:00)

外交部發言人耿爽在例行記者會上稱，這筆現匯捐款，是在前期向世衛捐款2000萬美元（約1.56億港元）現匯基礎上增加的。耿爽說，新冠肺炎疫情發生以來，世衛在總幹事譚德塞領導下，積極履行自身職責，秉持客觀、公正、科學的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。「在全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織就是捍衛多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和權威。病毒是人類的共同敵人，國際社會只有團結協作，才能戰而勝之。」

世衛今次抗疫工作引起西方部分國家批評，認為世衛和中國持同一立場；4月7日，特朗普批評世衛防疫以「中國為中心」，並在疫情初期判斷錯誤，導致全球疫情迅速蔓延，台灣也連篇累牘指摘世衛排斥台灣。

（新華社/BBC）