300中國工滯留馬爾代夫　陷停電斷糧危機 (14:05)

受新冠肺炎影響，馬爾代夫政府自1月31日起暫停所有來往中國航班，上月27日起禁止外國人入境。而所有度假島的員工在最後一名外國遊客離開後，須留在島上隔離觀察14日方可離開該島嶼。

有滯留度假島的員工表示，其所工作的酒店為降低成本，在員工隔離期間實施定時斷電，每餐水平及分量也下降，酒店小賣部貨品已所剩無幾。該員工又稱，島上雖有診所及醫生，惟現時已沒有醫療物資送達，早陣子感疼痛去看醫生，但診所連一些膏藥貼都沒有。有酒店要求員工若選擇留在島上，需每日繳交食宿費，亦有酒店在停業期間僅向員工發放月薪350美元（約2700港元）的最低工資。

馬爾代夫旅遊業工會（Tourism Employees Association of Maldives）早前的調查結果顯示，截至上月30日已有79間度假酒店出現降薪或停薪情況，當中停薪的佔超過一半。而當地至今累計22宗確診病例，大多為輸入個案。

（澎湃新聞）

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