廣州：外國人不配合隔離可遣送出境 (21:20)

廣州市政府新聞辦今日就疫情防控會見傳媒，市公安局二級巡視員蔡巍表示，為防範境外疫情輸入，廣州公安首先加強出入境管理工作。「對在排查工作中發現的確診病例、疑似病例、密切接觸者、有發熱或呼吸道症狀者、無症狀感染者，公安機關積極協助衛健、防控部門按相關防疫工作規定，落實治療、隔離、留觀等防控措施。」同時，廣州警方正協助社區衛生防疫部門，上門走訪入境人員，作核酸檢測工作。

另外，對拒絕提供健康信息及透露行蹤的外國人，先進行教育，不配合者予以行政拘留和罰款處罰，仍不配合的，公安機關會依法傳喚或者強制帶離，展開行政案件辦理程序。業主拒絕申報外國人住宿登記，亦予以處罰。

昨日（15日）廣州新增境外確診病例4宗，以及新增12宗無症狀感染。

（每日經濟新聞/南方都市報）

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