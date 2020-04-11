鍾南山：新冠病毒基因突變　非常適應生存於人體內 (15:00)

國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨午（10日）接受中國駐韓國大使邢海明邀請，針對新型冠狀病毒疫情與韓國防疫專家作線上交流。鍾南山表示，全球疫情走向將取決於兩件事：一是病毒本身的規律，他稱，現在新冠病毒基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力較大；另一方面是干預情況，他指出，由於新冠肺炎的死亡率相對較高，應該盡快研製疫苗，而非靠大量患者產生「群體免疫」，亦須重視「社交距離」，以減少互相感染。
另外，鍾南山表示無症狀感染者主要是來自兩個組群：確診患者的密切接觸者及來自較明顯疫區的人員，稱這些無症狀感染者已帶有病毒，大部分有傳染性，在發病後5天左右傳染性最強，因此應把無症狀感染者適當隔離。新冠病毒的感染性比SARS、中東呼吸綜合症（MERS）及季節流感都高得多，而且比起流感，新冠病毒有高出20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。
國家衛健委公布，截至昨日（10日）內地新型冠狀病毒肺炎疫情，累計81,953宗確診病例，無症狀感染者新增34宗，7宗為輸入個案，目前有1092宗仍在醫學監察，累計3339人死亡。
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