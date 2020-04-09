譚德塞斥台灣抹黑攻擊　蔡英文：台向來反對任何形式歧視 (14:15)

譚德塞早前在記者會上表示，數月前受到人身攻擊及侮辱，說他是「黑人」甚至作死亡恐嚇，他點名指摘這些攻擊來自台灣，台灣的外交部門亦知情，但並沒有劃清界線。

台灣外交部亦發聲明回應，對譚德塞的言論強烈不滿及高度遺憾，提出最嚴正的抗議，且要求譚德塞立即更正其毫無根據的指控及澄清，向台灣道歉。聲明指出，譚德塞未經查證，對台灣作出不實指控，不僅與事實不符，也對台灣政府及人民造成嚴重傷害，其誣衊行為極不負責。

外交部再度呼籲譚德塞應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗新型冠狀病毒肺炎疫情的所有會議及機制，恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，保障台灣及全球人民的健康福祉。

（中央社）