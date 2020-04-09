譚德塞斥台灣抹黑攻擊　蔡英文：台向來反對任何形式歧視 (14:15)

世界衛生組織總幹事譚德塞周三（8日）在瑞士日內瓦的記者會上，點名批評台灣對他抹黑攻擊，涉及種族歧視。台灣總統蔡英文今（9日）在facebook發文回應，就此表達強烈抗議，稱台灣向來反對任何形式的歧視，長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味，蔡英文又稱，想藉此邀請譚德塞訪問台灣。
譚德塞早前在記者會上表示，數月前受到人身攻擊及侮辱，說他是「黑人」甚至作死亡恐嚇，他點名指摘這些攻擊來自台灣，台灣的外交部門亦知情，但並沒有劃清界線。
台灣外交部亦發聲明回應，對譚德塞的言論強烈不滿及高度遺憾，提出最嚴正的抗議，且要求譚德塞立即更正其毫無根據的指控及澄清，向台灣道歉。聲明指出，譚德塞未經查證，對台灣作出不實指控，不僅與事實不符，也對台灣政府及人民造成嚴重傷害，其誣衊行為極不負責。
外交部再度呼籲譚德塞應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗新型冠狀病毒肺炎疫情的所有會議及機制，恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，保障台灣及全球人民的健康福祉。
（中央社）
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