武漢明解封　專家料尚有一兩萬無徵狀患者　囑防疫不放鬆 (15:05)

根據武漢市衛健委截至今日（7日）的最新數據，新冠肺炎在武漢市奪去2571人的性命，累計確診病例達50,008宗。雖然近日疫情緩解，但現時該市近日仍有新增無徵狀感染者，另有690人尚在醫學觀察。

武漢大學中南醫院呼吸與危重徵醫學科首席專家楊炯認為，解封「還是有點危險的」。他表示，近日數據顯示武漢的無徵狀感染者佔0.15%至0.3%左右，即有約一兩萬人，他們始終有傳染性；解封後人口流動大，民眾仍須警惕，少聚集、戴口罩，遵守目前的防控措施。他亦不排除新冠肺炎會像流感一樣長期存在，應把它當作流感來預防。

武漢市委政法委副書記、武漢市疫情防控指揮部社區防控組負責人羅平表示，城門打開不意味所有警報解除，也不意味防控放鬆。他稱，復工復產下，市內人員流動將明顯加大，是防控工作困難之處，建議民眾如非必要盡量減少外出。

官媒《人民日報》亦發文稱「這一天並非最終勝利日」，疫情防控任務仍然艱巨繁重，尤其境外疫情輸入壓力持續增加，不能盲目樂觀。

（界面新聞/武漢市衛健委/人民日報）

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