鍾南山：歐美無嚴格封城　致措施不奏效 (17:15)

他表示，封城目的在於要人們保持社交距離，但在歐美實施封城的地區，人們繼續外出、聚會、去派對、去婚宴，「這不是真正的封城」。鍾南山稱，保持社交距離對阻止新型冠狀病毒傳播十分重要，封城措施應該更深入、更嚴格。他並說：「沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染，但我們可以盡最大努力抑制傳播，這就是為何我們（中國）成功做到。」

鍾南山本月1日亦接受了深圳衛視專訪，談及今次疫情和2003年SARS疫情有什麼不同，他說：「應該說17年前，我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」他又稱，今次疫情早期實施的一些措施曾引起很多議論，包括限制人們自由，「現在回頭看，我們做法是對的」。​​​​

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