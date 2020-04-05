安徽黃山清明節連假滿山人潮　連續兩日停止入園【短片】 (21:34)

【21:34】黃山風景區管委會今晚表示，由於遊客需要使用健康二維碼和量體溫等，加上人數上限由5萬人縮減至2萬人，遊客提早到場等候，造成人流聚集。管委會稱，將採取措施，包括改善預約安排，令遊客分時段到達。

【18:00】4月1日至14日，黃山展開為期兩周的「安徽人免費遊黃山」活動，民眾反應熱烈，毋懼新型冠狀病毒肺炎疫情入場。景區連續兩日緊急停止接待遊客，從網上片段可見昨日園內人潮湧湧，山徑上遊人肩並肩而行，部分人未有佩戴口罩。

安徽省衛健委公布，當地截至今日凌晨累計990宗確診病例、6人染疫死亡，昨日（4日）無新增確診病例及無症狀感染者。

（南方都市報/黃山風景區管理委員會/安徽省衛健委）

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