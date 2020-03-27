習近平與特朗普通電話　稱中美應該團結抗疫　特朗普︰與中方緊密合作 (15:45)

美國總統特朗普周四（26日）表示，不太相信中國公開的新型冠狀病毒肺炎疫情數據，甚至無法確定那些是否真實的確診數字。國家主席習近平今日（27日）與特朗普通電話，強調新冠病毒疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，並將繼續這樣做，與國際社會一同戰勝疫情。
習近平表示，十分關注和擔心美國的疫情發展，也注意到特朗普正採取一系列政策舉措，希望美國早日控制疫情，減少美國人民的損失。習近平表示，中美應該團結抗疫，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗，希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。
新華社報道，特朗普向習近平詳細詢問中方有關疫情防控舉措，稱中方的經驗對他很有啟發。
特朗普與習近平通電話後，在Twitter發帖，稱與習近平的交談非常愉快，雙方詳細討論新冠病毒疫情，又稱中國有許多經歷，對病毒有深刻了解，中美正緊密合作。特朗普表示對此「非常尊重」。特朗普在帖文中亦沒有再稱呼新冠病毒為「中國病毒」。
（新華社/特朗普Twitter）
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