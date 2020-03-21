入境廣東省今起須接受14天檢疫　集中隔離費用自付 (18:30)

鑑於境外輸入新冠病毒肺炎疫情的風險增加，廣東省政府從今日（21日）凌晨零時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人，以及經港澳台地區和省外口岸入境廣東，並在來粵前14天內有國外旅居史的人，只要目的地為廣東，無論外國公民還是中國公民，均一視同仁，一律實施14天家居或集中隔離醫學觀察，其間的食宿費用自付。
另外，廣東進一步升級防控措施，加大省際、省市協作，不斷優化流程，實施航空運輸、口岸檢疫、目的地專車接送、社區防控全流程閉環管理。
由於該規定不包括港澳台的人，引起官媒《環球時報》總編輯胡錫進的不滿，他今晨在微博發文稱，香港台灣近期確診激增，「決不能對那裏進內地的人網開一面」。昨晚（20日）也有上海居民致電內地媒體稱，昨日香港新增確診達48例，但他那些香港來的朋友進入上海時檢疫鬆懈，也沒接受隔離。
國家衛生健康委員會今日表示，自3月11日世衛宣布疫情已具有大流行特徵以來，累計境外輸入病例從85宗增長到269宗，增幅為216%，高於同期全球累計確診病例98%的增幅。
（南方都市報/觀察者網/人民日報）
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