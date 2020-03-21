入境廣東省今起須接受14天檢疫　集中隔離費用自付 (18:30)

另外，廣東進一步升級防控措施，加大省際、省市協作，不斷優化流程，實施航空運輸、口岸檢疫、目的地專車接送、社區防控全流程閉環管理。

由於該規定不包括港澳台的人，引起官媒《環球時報》總編輯胡錫進的不滿，他今晨在微博發文稱，香港台灣近期確診激增，「決不能對那裏進內地的人網開一面」。昨晚（20日）也有上海居民致電內地媒體稱，昨日香港新增確診達48例，但他那些香港來的朋友進入上海時檢疫鬆懈，也沒接受隔離。

國家衛生健康委員會今日表示，自3月11日世衛宣布疫情已具有大流行特徵以來，累計境外輸入病例從85宗增長到269宗，增幅為216%，高於同期全球累計確診病例98%的增幅。

（南方都市報/觀察者網/人民日報）

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