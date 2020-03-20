1.2萬援鄂醫療隊員已撤離湖北 (22:00)

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國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，撤離的主要是在方艙醫院和非重症定點收治醫院工作的醫務人員。按照計劃，還會安排國家醫療救治專家組以及高水平重症救治團隊留守在重症定點收治醫院，直到患者的救治任務，特別是重症患者的醫療救治任務全部完成之後再撤離。

郭燕紅指出，全國各地派出的逾4.2萬名援鄂醫務人員實現「零感染」，而各地為應對援鄂醫療隊回家，也制定詳細計劃，包括醫療隊回來以後隔離休養、安排醫療小組提供醫療觀察，並安排醫療隊的生活，結束隔離和休養的過程中還要作體檢，確保他們能夠身心健康地重返工作崗位。

（新京報/中新社）

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