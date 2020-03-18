鍾南山：疫情武漢發生　無證據顯示源頭也在武漢 (20:48)

廣州市政府新聞辦今日（18日）舉行疫情防控記者會，有份出席的國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，現時未有證據顯示新型冠狀病毒在一次感染後可終生免疫，故不能靠集體免疫來解決問題。他又稱，疫情確是發生在武漢，但沒有證據顯示源頭也在武漢，認為未搞清楚前便隨便下結論是不負責任。
鍾南山稱，本世紀已出現過了3次冠狀病毒疫情，包括2003年SARS、2015年中東呼吸綜合症（MERS），還有這次新型冠狀病毒。他說，冠狀病毒有很強的傳染性，上述3種冠狀病毒的致死率比較來看，SARS是10%，MERS是30%，新冠病毒約是2%至3%；但他表示，SARS疫情發生至今17年，公眾的準備還是不足。
他表示，目前新冠病毒「震中」在歐洲，特別是意大利，建議採取更積極的應對方法，盡早控制疫情，不要等到有徵狀才干預，疫情愈大就愈難防控。鍾南山稱，輸入病例的感染性很強，不能放鬆，而且對於高發國家第一波輸入病人，不要單看徵狀，而是要做檢查。
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