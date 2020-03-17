特朗普稱新冠病毒為「中國病毒」　外交部批評：對中國搞污名化 (17:45)

特朗普於Twitter發文中表示，美國將為航空業等受到「中國病毒」打擊的行業，給予有力支持，又稱美國會變得更強大。他使用「中國病毒」一詞引起美國國內不少官員批評，認為其說法不準確，會鼓吹針對亞裔的種族歧視。紐約市長白思豪亦在Twitter稱，特朗普的說法是想推卸責任，更令美國的亞裔人陷入更艱難境地。

中國外交部發言人耿爽表示，美國一些政客把新冠病毒同中國互相聯繫，是對中國搞污名化。他並稱，世界衛生組織和國際社會明確反對將病毒和特定的國家和地區相聯繫、反對搞污名化，敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國的無端指摘。

他亦稱，美國應當首先做好自己的事情，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性作用。

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