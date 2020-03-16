不如實申報健康列妨害國境衛生檢疫罪　國家衛健委不建議出境旅遊 (17:21)

另外，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部及海關總署5個部門，聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作 依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，列出6類導致鼠疫、霍亂、黃熱病及新冠肺炎等傳染病傳播的行為，將依照妨害國境衛生檢疫罪定罪處罰。

該些行為包括，傳染病患者或懷疑患者拒絕執行當局要求的健康申報、隔離措施、體溫監測、醫學巡查及採樣等；不如實填報健康申報，或偽造塗改檢疫單以隱瞞疫情；以及拒絕執行海關要求的其他檢疫措施等。

而在上周五（13日），北京市當局通報一宗美國輸入的確診病例，長居美國麻省的37歲黎姓女患者當日與丈夫、兒子從洛杉磯乘飛機返抵北京，北京當局稱她在上機前已有發燒、咳嗽等徵狀，登機前服用退燒藥，登機後也未有如實向機組人員透露個人健康狀況以及有丈夫、兒子同行，造成傳播風險，現已被立案調查。

（新華社）

新冠肺炎 相關報道：

內地確診增16宗 多14人死亡

境外進京一律隔離14日 費用自理 廣西限入境者主動報告 舉報人最高賞1萬