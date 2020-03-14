中國駐美大使崔天凱：新冠病毒源頭應讓科學家回答　妄加猜測沒意義 (18:00)

崔天凱昨晚接受央視節目專訪時表示，妄加猜測新冠病毒源頭對各國打擊疫情沒有任何幫助，可能會製造恐慌、散佈歧視，甚至傳播謠言。他指出，近年出現很多不利中美關係發展的說法，「我們既要防控現在的冠狀病毒，也要盡量去遏制、消除這些政治病毒」，因為這會損害中美兩國人民的長遠利益，不利中美關係發展。

崔天凱說，國家主席習近平上月與特朗普通話，雙方同意要在防控疫情等公共衛生領域加強合作，他們的任務就是要落實好這個共識。他又說，雙方的疾控中心及相關專業人員有很多業務來往，例如美國專家參加了世衛到中國的考察等。自疫情發生後，美國社會各界和人民都對中國表達很大的理解和支持，有些美國公司正與中國探討有效藥物、疫苗開發等方面的合作。

（中央社/澎湃新聞）

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