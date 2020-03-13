鍾南山歐洲呼吸學會發表講話：污水渠及排氣管或加速散播新冠病毒 (13:30)

不少內地及香港傳媒日前均引述有關中文版的字眼，提及鍾南山指出淋浴器或花灑可能加速散播新冠病毒，而香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（12日）在記者會上亦被問及有關問題，她回應稱，對於新型冠狀病毒會否透過花灑傳播「不太清晰」。

張竹君稱，本港在氣霧（即氣溶膠）傳播方面經驗不多，一般氣霧傳播通常是在醫院環境出現。她又提到，早前青衣康美樓懷疑因排氣喉沒密封而播毒，可能是有氣霧在密封空間擴散，開抽氣扇就有可能造成傳播。