【新冠肺炎】習近平訪武漢：疫情防控取得階段性重要成果【短片】 (20:08)

【20:28】習近平結束實地考察後主持召開會議，稱經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢出現積極向好變化，取得階段性重要成果，初步實現了穩定局勢、扭轉局面。習近平亦稱，這次疫情短期內給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不影響經濟向好的基本面，並稱要在加強防控的前提下，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的復工復產。

【16:23】習近平離開火神山醫院後，到武漢市東湖新城社區，看望居家隔離的民眾，實地了解社區疫情防控、群眾生活等情況，並對社區群眾和防控一線工作人員表示慰問和感謝。

【13:10】央視報道，習近平飛抵武漢，甫下機即前往火神山醫院，了解醫院在運作、收治患者、醫務人員防護保障、科研等情況，並慰問患者及前線醫務人員，勉勵各人以信心戰勝疫情。

【11:47】中央電視台報道，習近平將看望慰問在前線的醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部（即進入基層社區參加抗疫的幹部）、志願者和患者群眾、社區居民。

上周五（6日），本報獨家報道引述北京消息稱，習近平擬於近期前往湖北武漢視察新冠疫情防控工作。

此前，習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時稱，「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署」，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線。

消息稱，雖然中央尚未確定疫情轉捩點已到，但疫情傳播已有所緩和後，在這一趨勢下，習近平將親臨武漢。消息稱，習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版「小湯山」的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計劃行程，但為防止意外狀況，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

明報記者

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