中國5官媒被限制在美員工數目　中國記協斥霸權欺淩 (22:15)

相關報道：反制中方驅3記者 美限5官媒60人下周離境

聲明指出，美國國務院近日基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由推出系列針對中國駐美媒體的歧視性措施。2月18日，把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、中國日報和《人民日報》海外版美國發行機構作為「外國使團」列管。3月2日，宣布自3月13日起，限制該5家媒體中國籍員工數量，從160人減至100人。聲明表示，美方嚴重侵犯中國記者合法權益，嚴重干擾中國媒體海外正常運轉，暴露出美所謂「新聞自由」的虛偽性，是赤裸裸「雙重標準」和霸權欺淩。

《華爾街日報》2月3日刊出〈中國是真正的「亞洲病夫」〉評論，被中國指摘是「帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題」，並在2月19日驅逐3名該報記者，引來美方報復。有消息稱，中國可能也會縮減同樣數量的美國在華記者，根據美國官員稱，目前約有75名美國籍記者在中國工作。

（中新社/BBC中文網）

其他報道：德國州長重選 左翼捲土重來

其他報道：美農業部料中國於春夏之交採購大豆