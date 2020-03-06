中國5官媒被限制在美員工數目　中國記協斥霸權欺凌 (22:15)

中華全國新聞工作者協會（中國記協）今日（6日）在官網發表聲明，對美國國務院變相驅逐中國駐美記者表示強烈譴責和堅決反對，對此舉將會造成的不良後果表示嚴重擔憂，也對中國駐美記者的正當權益受損表示嚴重關切，呼籲美方立即停止錯誤做法。
聲明指出，美國國務院近日基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由推出系列針對中國駐美媒體的歧視性措施。2月18日，把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、中國日報和《人民日報》海外版美國發行機構作為「外國使團」列管。3月2日，宣布自3月13日起，限制該5家媒體中國籍員工數量，從160人減至100人。聲明表示，美方嚴重侵犯中國記者合法權益，嚴重干擾中國媒體海外正常運轉，暴露出美所謂「新聞自由」的虛偽性，是赤裸裸「雙重標準」和霸權欺凌。
《華爾街日報》2月3日刊出〈中國是真正的「亞洲病夫」〉評論，被中國指摘是「帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題」，並在2月19日驅逐3名該報記者，引來美方報復。有消息稱，中國可能也會縮減同樣數量的美國在華記者，根據美國官員稱，目前約有75名美國籍記者在中國工作。
（中新社/BBC中文網）
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