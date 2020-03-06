【新冠肺炎】連續21天無新增病例　湖北赤壁撤鄉鎮交通關卡 (19:34)

內地新冠狀病毒疫情持續，隨武漢一同在1月23日封城的湖北咸寧市轄下赤壁市，昨日（5日）下令撤銷該市各鄉鎮之間及村組之間的所有疫情防控交通關卡，恢復正常通行。除了鄉村關卡，城區內的部分關卡也將撤銷。赤壁將是湖北首批放寛市內交通限制的城市之一。
赤壁市防控指揮部的負責人說，赤壁市採取這項措施是根據省和咸寧市相關工作要求，結合赤壁當前疫情防控情況制訂，以方便赤壁市內公務、物資運輸和農村春耕，保障市民正常生產和生活需求。但在赤壁市省與省、縣與縣之間的管控關卡，仍然嚴禁出入。截至今日（6日），赤壁市已連續21天沒有新增病例。
另外，比起咸寧市疫情較輕的湖北十堰市，交通局今日再次部署安排對離開十堰和湖北道路的管控工作，強調以更加嚴密措施加強管控。十堰全市94個離開湖北和十堰的通道，目前都設有24小時值班查驗點。
（楚天都市報/路透社/澎湃新聞）
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