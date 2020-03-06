【新冠肺炎】連續21天無新增病例　湖北赤壁撤鄉鎮交通關卡 (19:34)

赤壁市防控指揮部的負責人說，赤壁市採取這項措施是根據省和咸寧市相關工作要求，結合赤壁當前疫情防控情況制訂，以方便赤壁市內公務、物資運輸和農村春耕，保障市民正常生產和生活需求。但在赤壁市省與省、縣與縣之間的管控關卡，仍然嚴禁出入。截至今日（6日），赤壁市已連續21天沒有新增病例。

另外，比起咸寧市疫情較輕的湖北十堰市，交通局今日再次部署安排對離開十堰和湖北道路的管控工作，強調以更加嚴密措施加強管控。十堰全市94個離開湖北和十堰的通道，目前都設有24小時值班查驗點。

（楚天都市報/路透社/澎湃新聞）

新冠肺炎 相關報道：

中韓旅客赴日須檢疫14日 韓國提抗議 日厚勞相：措施非強制

澳洲確診音樂家台北兩度演出曾到觀眾席 場館將提交觀眾名單

韓國新增827宗確診 意大利再多41人染疫死

至尊公主號35人有流感病徵加州暫拒泊岸 直升機運送測試套裝【短片】

內地增143宗確診 輸入病例累計36宗