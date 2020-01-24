【武漢肺炎】浙大研究：患結膜炎確診者眼淚等病毒檢測呈陽性　或有眼部傳染風險 (16:20)

浙大科研人員從1月26日至2月9日，對確診新型冠狀病毒肺炎的30名患者的淚液和結膜分泌物混合物展開研究。在第一階段的6宗病例樣本中，均未發現對病毒核酸檢測呈陽性。

及後，研究團隊發現一名確診患者左眼患結膜炎，右眼則正常，該患者入院前無結膜炎，研究人員發現其左眼的新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，右眼則呈陰性。

沈曄提醒醫護人員檢查可疑病例時，除佩戴口罩外，還需佩戴護目鏡，亦稱研究為國家對此病毒的防控指南提供科學依據。

（鳳凰網）

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