【武漢肺炎】首批援助醫療隊黃岡「小湯山」救治一個月　全員零感染 (21:17)

大別山區域醫療中心有一千張牀位，收治黄岡市大部分確診和危重病人。湖南株洲分隊負責58張牀位，暫只有40多名病人，已經出院的約20多。新進醫院的病人以輕症為主。醫療隊教輕症病人呼吸康復操，可以下牀活動的患者都加入，醫療隊鼓勵患者每天至少花3分鐘做。醫療隊亦會讓病人把疾病的經過、心裏的委屈都傾訴出來，幫他們解除心結。

醫療隊早上6點半起牀，乘班車從酒店到醫院，7點半出發。早上8點鐘交接班，一個班約8小時，有早、中、晚三班。醫療隊4小時輪換一次，4小時在病房內，4小時在外圍工作，因為在病房要穿着嚴密防護服，不吃不喝不上廁所，4小時基本上汗水就浸透了，一天下來只用一套防護服。

為了防止感染，醫療隊無論男女，在賓館互相剪髮，雖身處疫區，但剪髮氣氛輕鬆，有人修改梁詠琪歌詞唱道：我已剪短我的髮，看你病毒怎麼發。隊友之間盡量用電話和微信聯繫，避免接觸，都是在自己房間單獨吃飯。平時工作，保持二人互相檢查防護服之後，再進入隔離病區的習慣，進去之後，會不定時看對方衣服。靠着嚴格流程，隊伍做到零感染。

（澎湃新聞）

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