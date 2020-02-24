【武漢肺炎】疫情指揮部撤回武漢解封措施　強調嚴防疫情向外輸出 (15:30)

【15:10】武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部在武漢市互聯網信息辦公室微博「武漢發布」稱，今日較早前發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》，是該部轄下的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意所發布，宣布該通告無效。
指揮部並稱，已對涉事人員嚴肅批評處理，強調武漢市堅決貫徹總書記習近平關於「外防輸出」的重要指示，嚴格管理出入武漢的通道，嚴防疫情向外輸出。
【15:10】武漢市上月23日起封城，水陸空交通全面停頓，至今已1個月。武漢新冠肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告稱，因保障疫情防控、城市運行、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在武漢的外地人可以出城，但需要分批和在非高峰時間出城，措施即日生效。
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通告指出，出城人員必須身體健康，沒有發燒、乾咳、氣喘等徵狀。被要求隔離的人，包括確診者、疑似患者、發燒患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者，不能出城。
通告亦指出，因保障疫情防控等原因必須進城的人員和車輛，以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部規定辦理手續後可以進城。通告列明，原則上一車只限載包括司機在內的兩人，疫情防控部綜合服務站的人員會檢查進城車輛和人員身分，並消毒車輛、量體溫等。
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