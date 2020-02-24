【武漢肺炎】全國人大常委會通過推遲全國人大會議　政協會議亦擬押後 (17:00)

【16:26】十三屆全國人大常委會第十六次會議今午舉行閉幕會，會上表決通過推遲召開十三屆全國人大第三次會議，具體開會時間將由人大常委會另行決定。十三屆全國人大第三次會議原定3月5日在北京召開。會上亦通過，全面禁止非法野生動物交易，革除濫食野生動物陋習，即日生效。

【13:18】十三屆全國人大常委會第十六次會議今日（24日）上午在北京開幕。因應新型冠狀病毒疫情，會議首次以視像形式舉行。今日會議將審議關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案，以及關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案。

全體會議上午結束後，將進行分組審議，下午召開委員長會議，並繼續分組審議。下午4時，十三屆全國人大常委會第十六次會議將舉行閉幕會，對擬提請表決的決定草案和有關事項進行表決。

（中新網）

其他報道：《華爾街日報》在華員工促就「亞洲病夫」論道歉

其他報道：桑德斯內華達大勝 證跨界別吸票力