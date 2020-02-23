【武漢肺炎】台灣父子確診　另一兒子大陸工作去年底返台 (19:21)

台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增兩宗本土新型冠狀病毒確診個案，病人為父子，來自9人家庭。確診父親的小兒子因工作頻繁往返大陸地區，最後一次為去年12月2日從廣州返回台灣，新年期間曾與具大陸旅遊史的友人聚餐。小兒子1月29日出現呼吸道症狀，目前仍待檢測結果。
中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，上述是第3宗社區感染個案，但他認為仍屬於「零星」社區感染。
父親個案詳情：
．80多歲男子，患高血壓、糖尿病等慢性病及須洗腎
．2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀
．2月9日發燒及入院
．2月16日呼吸急促，今日確診
．近期無外遊紀錄
兒子確診個案：
．50多歲男子
．1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀
．2月4日曾看醫生
．2月8日因持續發燒到急症室，被診斷為肺炎，返家進行自主健康管理
．之後兩度覆診，今日確診
．近期無外遊紀錄
（中央社）
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