【武漢肺炎】湖北神農架新增一宗確診　潛伏期長達27天 (18:52)

神農架林區新冠肺炎防控指揮部通報，姜姓患者上月24日與子女返回當地後，沒與其他人密切接觸。姜某2月19日晚上出現發熱乏力等病徵，20日到醫院就診，咽拭子核糖核酸檢測對新型冠狀病毒呈陽性。患者的妹妹住在鄂州，1月25日發病，2月2日確診。姜氏一家人在鄂州期間，與姜妹同吃同住3天。目前與姜某乘同一部車的4名家人身體均無異常，核糖核酸檢測呈陰性，已接受隔離。負責治療的專家認為，姜某從鄂州返回神農架至2月19日發病，潛伏期長達27天。

此前，湖北恩施州一名確診者潛伏期長達38天。謝姓患者1月13日從溫州經湖北宜昌返回咸豐縣，2月18日陪母親入院時接受檢驗，20日確診。謝某不僅潛伏期長，而且無任何發熱、咳嗽、腹瀉等相關病徵。

（湖北日報/恩施晚報）

武漢肺炎 相關報道：

世衛專家組赴武漢 譚德塞：遏制疫情機會之窗正縮小

內地新增397宗確診 累計逾7.6萬宗

武漢已問責處理620官員 中央政法委秘書長陳一新：問責不手軟

3省5監500囚犯獄警染疫 11官員受罰 山東司法廳長免職