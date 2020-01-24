【武漢肺炎】3省5監獄疫情爆發　湖北武漢女子監獄230人確診 (18:14)

今午（21日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，司法部監獄管理局負責人何平稱，目前沒有囚犯在監獄因感染新型冠狀病毒肺炎而死亡，並稱至今已有11人就此事被免職，1人被黨內嚴重警告處分，1人被立案調查。在疫情最嚴峻的武漢女子監獄，監獄長已被免職。

山東省衛健委今早亦公布，該省昨新增確診病例202宗，其中任城監獄佔200宗，山東省司法廳黨委書記、廳長解維俊被免職。任城監獄的2077人已完成新型冠狀病毒核酸檢測，該監獄累計確診病例207宗，其中幹部及獄警佔7宗。

浙江省監獄也有類似情況，該省昨日新增確診病例28宗，其中27宗為十里豐監獄罪犯，該監獄累計有34名囚犯確診。浙江省司法廳已派員到監獄監督調查，十里豐監獄政委和監獄長已被免職，公安機關對一名涉事警員立案調查，監獄已嚴格實行全封閉管理。

（澎湃新聞/新京報）

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