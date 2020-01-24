【武漢肺炎】3省5監獄疫情爆發　湖北武漢女子監獄230人確診 (18:14)

內地湖北省、山東省、浙江省的5個監獄，近日接連爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。其中最多個案的湖北武漢女子監獄，截至昨日（20日）有230宗確診。其餘有疫情的監獄包括湖北省沙洋漢津監獄、湖北省未成年犯管教所、山東省任城監獄及浙江省十里豐監獄。
今午（21日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，司法部監獄管理局負責人何平稱，目前沒有囚犯在監獄因感染新型冠狀病毒肺炎而死亡，並稱至今已有11人就此事被免職，1人被黨內嚴重警告處分，1人被立案調查。在疫情最嚴峻的武漢女子監獄，監獄長已被免職。
山東省衛健委今早亦公布，該省昨新增確診病例202宗，其中任城監獄佔200宗，山東省司法廳黨委書記、廳長解維俊被免職。任城監獄的2077人已完成新型冠狀病毒核酸檢測，該監獄累計確診病例207宗，其中幹部及獄警佔7宗。
浙江省監獄也有類似情況，該省昨日新增確診病例28宗，其中27宗為十里豐監獄罪犯，該監獄累計有34名囚犯確診。浙江省司法廳已派員到監獄監督調查，十里豐監獄政委和監獄長已被免職，公安機關對一名涉事警員立案調查，監獄已嚴格實行全封閉管理。
（澎湃新聞/新京報）
武漢肺炎 相關報道：
中央專家:新肺炎重症比SARS難救 稱患者多中老年人 病毒同時攻擊心腎腸
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 山東 任城監獄 免職 編輯推介