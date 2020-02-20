【武漢肺炎】出門拒戴口罩兼抓傷警面部　成都男子判監8個月 (18:45)

《成都商報》報道，被告姓唐，約50歲。據小區保安表示，該男子於2月5日上午10時許在成都市高新區紫荊巷56號出門時，因未佩戴口罩，在場包括小區院委會、社區多名工作人員對其進行勸說，但唐未聽從，並與在場人員發生口角爭執；後來又扯下一名趕到現場警察的口罩，警察臉上被抓了幾道傷痕。

唐男當日被成都高新公安分局刑事拘留；2月14日，高新檢察院決定對其予以逮捕；2月17日，高新法院啟動疫情相關刑事案件快速辦理程序於當日立案，翌日向被告人送達起訴書副本並安排庭審，從法院立案到判決僅用時3天。

法院經審理認為，被告在一級應急響應的疫情防控期間，以暴力方法阻礙警察執行職務，妨害疫情防控工作的開展，應當以妨害公務罪從重處罰。鑑於被告屬初犯，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，因此可以從寬處罰。

（成都商報）

武漢肺炎 相關報道：

韓國首現死亡個案 大邱市長促250萬居民勿外出

內地昨增394確診 1779人治癒

伊朗兩確診者不治