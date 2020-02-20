【武漢肺炎】管軼證穿山甲是新型冠狀病毒潛在中間宿主 (19:13)

相關報道：研究：穿山甲或新病毒中間宿主

澎湃新聞網報道，早在2月7日，華南農業大學發布消息稱，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科學家，在新型冠狀病毒潛在中間宿主的溯源上取得突破。他們的研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

管軼課題組在新發表的論文中又佐證了這一結論。在科研團隊發表《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定》的論文中提出，儘管蝙蝠可能是2019-nCoV（現稱COVID-19）的宿主，但任何促進向人類轉移的中間宿主的身分仍然未知。

預印論文顯示，研究科研團隊從中國南部緝私行動中檢獲的穿山甲中，分離出新型冠狀病毒，並通過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系的發現及其與2019-nCoV的相似性，認為應將穿山甲視為這種新型人類病毒的可能中間宿主，並建議將穿山甲從濕市場移除，以防止人畜共患病傳播。

（澎湃新聞）

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