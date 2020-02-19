【武漢肺炎】重慶7個月確診女嬰與確診母親同出院 (19:40)

中新社引述果果的主管醫生、重慶三峽中心醫院兒童重症監護室醫生熊道學表示，果果的母親莫女士1月31日被確診感染新型冠狀病毒肺炎。2月1日，果果亦出現發熱咳嗽等症狀，被送到重慶三峽中心醫院發熱門診就診，專家組會診後確診。2月3日，果果被收入重慶三峽中心醫院百安分院集中診治。

「新型冠狀病毒肺炎嬰兒在治療過程中，最大的挑戰是嬰兒病情變化快。」熊道學稱，果果剛送來時症狀不重，加上年齡小，治療過程中除了抗病毒等藥物治療，醫護人員主要是對其照顧和護理。

據悉，果果與母親在收治入院後，經重慶市、萬州區兩級專家組會診及醫護人員救治下，病情逐步好轉。至昨日（18日），專家組評估認為，果果和母親莫女士符合解除隔離和出院標準。母女二人出院後，遵醫囑將自我隔離14天之後再覆查。

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