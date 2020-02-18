【武漢肺炎】鍾南山：武漢新冠肺炎人傳人未止　血漿療法有效安全 (19:28)

鍾南山稱，對於武漢疫情，現在需要解決兩個問題，一是將正常人和病人分開，二是將新冠肺炎病人和流感病人分開，「如果老是混在一起，就算用了很大的人力財力，這問題仍然不能解決」。

他透露，由康復者捐出血液、再製成血漿進行的血漿療法，目前在武漢生物治理研究所已有10宗治療病例，其中6宗原本有病毒血症，採用血漿治療後兩三天，病毒血症消失，病人臨牀情況亦有改善。他認為這種療法很有希望、有效且安全，下一步廣東也計劃採用血漿療法治療重症病人，但是不適合垂危病人。

他亦說，若要防疫，保持下水道暢通極為重要，此前已有團隊在糞便中發現新型冠狀病毒，但病毒不一定通過消化道傳播感染，而是因下水道中的污染物乾了，又通過空氣、氣霧（氣溶膠）傳播，人吸入便會造成感染，他認為這是合理的解釋。

（中新網／廣州日報）

武漢肺炎 相關報道：

世衛拒建議停止郵輪旅遊 譚德塞：「一刀切」措施未必有幫助

多間航空公司暫停往來中國航班 私人包機服務查詢激增八至九成

湖北省政府追溯曾發燒病人 作後續檢測及隔離收治

鑽石公主號郵輪增88宗確診 累計542人感染