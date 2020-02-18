【武漢肺炎】武昌醫院院長劉智明昨晚曾誤傳逝世　武漢衛健委今證實死訊 (15:35)

武漢市衛健委公告稱，劉智明在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情中不幸染病，經全力救治無效，今晨10時54分去世，終年51歲。公告讚揚他不顧個人安危，帶領武昌醫院醫護人員在抗疫前線奮戰，對防控工作有重要貢獻，並對劉智明的家屬表示誠摯慰問。

昨晚稍早時候，微博認證為「湖北衛健委宣教中心黨委書記、主任」的帳號「全科健康」首先發布信息，稱劉智明因受感染病逝，是第一位在疫情中犧牲的醫院院長。消息廣為流傳，至今日凌晨，劉智明妻子稱丈夫仍在搶救。「全科健康」之後進一步表示，從劉智明家人得悉院方仍盡最大努力搶救劉智明，因此刪除了原本的微博帖文。

「全科健康」稱，之前的錯誤信息來自貼文者與劉智明的共同好友，貼文者曾向對方求證獲得肯定消息，不過「可能他也不了解後面的搶救情況」。有網民則稱，有關劉智明病危的反覆報道，與此前武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的死訊類似。

武昌醫院是武漢市首批新型冠狀病毒肺炎定點醫院之一，劉智明院長是主任醫師、博士、神經外科專家。此前有報道稱，該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎醫治無效去世。

（央視）

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