【武漢肺炎】內地確診病例逾6.8萬宗　國家衛健委：各地重症佔比明顯下降 (16:20)

【16:20】國家衛生健康委新聞發言人米鋒下午在發布會上表示，截至今日凌晨零時，武漢、湖北及全國其他省份的重症佔確診病例的比例明顯下降，其中武漢重症比例由上月28日的最高32.4%，下降至昨日21.6%；湖北重症比例由上月27日最高18.4%，下降至昨日11.1%；全國其他省份重症比例，由上月27日的最高15.9%，下降至昨日7.2%。米鋒表示，以上變化反映全國各地的疫情防控效果顯現。