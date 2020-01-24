【武漢肺炎】內地確診病例逾6.8萬宗　國家衛健委：各地重症佔比明顯下降 (16:20)

【16:20】國家衛生健康委新聞發言人米鋒下午在發布會上表示，截至今日凌晨零時，武漢、湖北及全國其他省份的重症佔確診病例的比例明顯下降，其中武漢重症比例由上月28日的最高32.4%，下降至昨日21.6%；湖北重症比例由上月27日最高18.4%，下降至昨日11.1%；全國其他省份重症比例，由上月27日的最高15.9%，下降至昨日7.2%。米鋒表示，以上變化反映全國各地的疫情防控效果顯現。
內地確診病例逾6.8萬宗 1665人死亡
【09:00】國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增2009宗確診病例，累計68,500宗；新增死亡病例142宗，包括湖北139宗、四川2宗、湖南1宗，累計1665人死亡；現有疑似病例8228宗、治癒病例9419宗。
湖北單日增1843宗確診病例
【07:59】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北省衛健委公布，截至今日（16日）凌晨零時，湖北省新增確診病例1843宗，包括888宗臨牀診斷病例，其中武漢市1548宗，全省累計56,249宗；新增死亡病例139宗，累計1596人死亡。
（國家衛健委／湖北省衛健委／北京日報）
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