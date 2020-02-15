【武漢肺炎】習近平：黨中央對疫情部署及時　不作為幹部要就地免職 (18:29)

中共中央機關刊物《求是》雜誌的網站，今日（15日）發表國家主席習近平的文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》，文中指出黨中央對疫情形勢的判斷準確，各項工作部署及時，採取的舉措也是有效的。
文章指出，習近平表示從年初一到現在，疫情防控是他最關注的問題，時刻跟蹤疫情形勢和防控工作進展，不斷作出口頭指示和批示。中央應對疫情工作領導小組多次開會，研究部署疫情防控工作。國務院聯防聯控機制亦加強協調調度，及時協調解決防控工作中的緊迫問題。有關部門各司其職，軍隊積極支援地方疫情防控。
習近平亦指出，須加強重點地區疫情防控，只有集中力量控制住重點地區的疫情，才能盡快扭轉全國疫情蔓延的局面。他指出，湖北省特別是武漢市仍是疫情防控的重中之重，穩住了湖北疫情，就穩定了全國大局。
習近平又強調，疫情防控中有些地方出現形式主義、官僚主義現象，還有幹部作風飄浮、不深入疫情防控第一線，防控基本情況一問三不知。對那些不作為、亂作為的幹部，工作不投入、不深入的幹部，不會幹、不能幹的幹部，要及時問責，問題嚴重的要就地免職。
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