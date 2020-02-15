【武漢肺炎】習近平：黨中央對疫情部署及時　不作為幹部要就地免職 (18:29)

文章指出，習近平表示從年初一到現在，疫情防控是他最關注的問題，時刻跟蹤疫情形勢和防控工作進展，不斷作出口頭指示和批示。中央應對疫情工作領導小組多次開會，研究部署疫情防控工作。國務院聯防聯控機制亦加強協調調度，及時協調解決防控工作中的緊迫問題。有關部門各司其職，軍隊積極支援地方疫情防控。

習近平亦指出，須加強重點地區疫情防控，只有集中力量控制住重點地區的疫情，才能盡快扭轉全國疫情蔓延的局面。他指出，湖北省特別是武漢市仍是疫情防控的重中之重，穩住了湖北疫情，就穩定了全國大局。

習近平又強調，疫情防控中有些地方出現形式主義、官僚主義現象，還有幹部作風飄浮、不深入疫情防控第一線，防控基本情況一問三不知。對那些不作為、亂作為的幹部，工作不投入、不深入的幹部，不會幹、不能幹的幹部，要及時問責，問題嚴重的要就地免職。

武漢肺炎 相關報道：

鍾南山指導研發快速檢測試劑盒 僅取一滴血 料15鐘內有結果

王毅：疫情給中國帶來嚴峻挑戰 有別國檢疫措施反應過度

世衛國際專家組周末抵華 助中國抗疫