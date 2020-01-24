【武漢肺炎】鍾南山指導研發快速檢測試劑盒　僅取一滴血　料15鐘內有結果 (16:48)

呼吸疾病國家重點實驗室昨日（14日）表示，近日在中國工程院院士鍾南山指導下，實驗室聯合其他研究院等研發出新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，僅需採一滴血，就有望在15分鐘內用肉眼觀察獲得檢測結果，並已在實驗室和臨牀完成初步評價。
據介紹，該種試劑盒採用間接法檢測新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）IgM抗體，僅需採一滴血就有望在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍後，仍能檢測出是否呈陽性。
實驗室指出，該種試劑盒與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，更加簡單高效，且靈敏度強。在取自湖北、廣州600多份臨牀樣本的檢測試驗中，該試劑盒的陽性檢出率與臨牀診斷結果高度相符。
據悉，目前該試劑盒樣品已送至湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生機構等，與核酸檢測等技術，聯合用於檢測新型冠狀病毒感染的測試評估。
（澎湃新聞）
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