【武漢肺炎】鍾南山指導研發快速檢測試劑盒　僅取一滴血　料15鐘內有結果 (16:48)

據介紹，該種試劑盒採用間接法檢測新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）IgM抗體，僅需採一滴血就有望在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍後，仍能檢測出是否呈陽性。

實驗室指出，該種試劑盒與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，更加簡單高效，且靈敏度強。在取自湖北、廣州600多份臨牀樣本的檢測試驗中，該試劑盒的陽性檢出率與臨牀診斷結果高度相符。

據悉，目前該試劑盒樣品已送至湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生機構等，與核酸檢測等技術，聯合用於檢測新型冠狀病毒感染的測試評估。

（澎湃新聞）

武漢肺炎 相關報道：

鑽石公主號再多67人確診 美將派包機接船上僑民回國

在台隔離失聯3港人各被罰7萬新台幣 移送集中檢疫場所

王毅：疫情給中國帶來嚴峻挑戰 有別國檢疫措施反應過度

世衛國際專家組周末抵華 助中國抗疫

非洲失守現首宗病例 中國籍旅客埃及確診