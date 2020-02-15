【武漢肺炎】王毅：疫情給中國帶來嚴峻挑戰　有別國檢疫措施反應過度 (12:03)

王毅表示，中國的疫情總體上已受控，湖北以外地區確診病例數量持續下降，治癒人數快速上升，全國病亡率控制在2.2%左右，這些事實和數據充分說明中國採取的措施正確有效。他並說，一些國家採取了合理的加強檢測措施，但也有國家反應過度，引發恐慌。他相信隨着疫情進一步受控，這些國家也會思考放寬限制。

談及中方在疫情下，履行中美第一階段經貿協議關於進口更多美國產品的承諾上是否面對困難，王毅表示只要是同意的事情，中國都會說到做到，但目前美方全面限制中美人員往來，客觀上對履行協議帶來一些困難。他希望美方能思考，怎麼在防疫的前提下，不採取非必要的貿易和人員限制。

談及香港局勢，王毅稱香港形勢逐漸恢復穩定，法治也重新走上正軌。但他稱，現在香港有些年輕人受到外部蠱惑，舉着外國國旗，幻想成為某國公民，呼籲外國解救，是完全背叛了自己的列祖列宗，忘記了中國人的身分認同，令人不齒。

（路透社／中國外交部）

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