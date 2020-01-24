【武漢肺炎】台北居家檢疫3香港入境者一度失蹤　新北市一違規港人仍未尋回 (22:03)

【20:55】台北市政府民政局公布，3名本月8日由香港入境台灣的男女，違反14天居家檢疫令並失蹤。副市長黃珊珊指出，3人填寫的居家檢疫聯絡地址、電話全是假資料，相信他們是故意違令。

台灣尋獲3人後，發現3人並無聯絡電話，3人失去聯絡期間曾外出吃飯；警員除告誡3人應落實居家檢疫措施，亦與其互加LINE保持聯絡，方便追蹤和聯繫。警方表示，此案目前已分別通報衛生局執行相關懲罰，並通知里長及里幹事配合查訪追蹤。

【19:25】台北市政府副發言人戴于文表示，已於今日晚上6時16分，在萬華區西門町日租套房尋回3名失蹤者，將集中安置並重罰3人。

【19:15】涉案3人為陳寶珠（女）、張君諾（男）及張龍華（男），本月8日從香港入境台灣，報住地址為台北市萬華區武昌街。防疫人員及警政機關多次尋人無果，台北當局因此公布3人的資料，呼籲民眾若發現他們的行蹤，應致電疾管署防疫專線1922，或台北市政府防疫專線（02）23753782通知防疫機關。黃珊珊表示，因中央規定不可公布失蹤3人的年齡、國籍，擔心民眾單憑現有資料難以協助尋人。

（台北市政府民政局網頁/中央社/ETtoday）

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