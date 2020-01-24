【武漢肺炎】上海園區設三色通行證助防疫　曾訪外地居民隔離14日方可「變色」進出 (22:37)

設立三色通行證的「滬辦大廈」是商住園區，內有9棟樓宇，常住居民及在內工作者合約有4000人。園區所在的曲陽路街道人員，早前聯同民警、社區衛生中心以及園區物業管理人員等，逐戶調查現有居民及企業員工的流動及健康狀況。

原先已租用或居於園區內、1月26日前沒有離開上海的居民，可獲發「綠牌」自由進出園區；從外地返回上海的居民一律獲發「紅牌」，要在家自我隔離14日後，才可憑紅牌到指定地點更換綠牌。在園區內商業樓宇工作的人，憑企業負責人簽名及蓋章，可獲發「藍牌」，但若其此前曾訪外地，所屬企業須確認他已自行居家隔離14日。曲陽路街道負責人強調，只有持綠牌或藍牌的人才可進入大廈。

另外，園區亦在入口處設體溫監測站，要內進必須要先探熱及登記資料；人和車亦要分流使用園區的不同出入口進出，以便日後復工人數增多時，有足夠人手應對。

（澎湃新聞）

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