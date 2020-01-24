【武漢肺炎】台灣撤回陸配子女赴台措施　衛福部長：選國籍要自行承擔結果 (17:50)

內地新型冠狀病毒疫情嚴峻，台灣昨（11日）本宣布批准台灣人的大陸籍配偶子女赴台，惹民眾強烈反彈後，中央疫情指揮中心今午（12日）宣布撤回有關措施，總統蔡英文表示，要充分確保全體台灣人的健康安全；疫情指揮官、衛生福利部長陳時中指出，陸配子女當初選擇了國籍，就要自行承擔結果。
根據台灣中央疫情指揮中心今日宣布的最新措施，陸配子女若沒有台灣籍，仍滯留在中港澳地區，不可入境台灣。陳時中表示，在大陸的台商中很多人仍有台灣籍，清明節將有返台祭祖潮，若任意開放邊境，憂不足以應付防疫。
陳時中指出，現時台灣居家檢疫容量為一日5000人，每人要檢疫14日，相當於要承擔每日7萬人次接受家居檢疫，未來仍可能有更多人要接受家居檢疫；醫院1100張負壓隔離病牀中，已使用約四成，需要預留以備未來有需要時使用。
（中央社/自由時報/蔡英文facebook）
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