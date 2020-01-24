【武漢肺炎】台灣撤回陸配子女赴台措施　衛福部長：選國籍要自行承擔結果 (17:50)

根據台灣中央疫情指揮中心今日宣布的最新措施，陸配子女若沒有台灣籍，仍滯留在中港澳地區，不可入境台灣。陳時中表示，在大陸的台商中很多人仍有台灣籍，清明節將有返台祭祖潮，若任意開放邊境，憂不足以應付防疫。

陳時中指出，現時台灣居家檢疫容量為一日5000人，每人要檢疫14日，相當於要承擔每日7萬人次接受家居檢疫，未來仍可能有更多人要接受家居檢疫；醫院1100張負壓隔離病牀中，已使用約四成，需要預留以備未來有需要時使用。

（中央社/自由時報/蔡英文facebook）

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