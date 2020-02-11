【武漢肺炎】鍾南山：疫情料本月中下旬見頂　為李文亮說真相感自豪 (21:53)

鍾南山說，隨廣東、浙江等部分地區的新增確診數字逐步回落，對疫情爆發放緩感樂觀。他指出，新型冠狀病毒具高傳染性原因未明，是重大問題。

談及中國以封城及限制出行等前所未有措施控制疫情，鍾南山讚揚中央封鎖武漢市的決定，但疫情初期武漢情況失控，「當地政府、衛生部門應負上部分責任，他們未有做好工作」。

他亦稱與2003年SARS時不願對外分享資訊相比，北京今次在透明度，以及與世衛等合作表現好得多，但亦需做更多，例如禁絕野生動物貿易、改善疾控中心運作、建立全球流行示警系統等。如各國有更好的合作與協調，便能更早發現疫情及確認人傳人。

鍾南山談及最初披露武漢疫情的醫生李文亮染疫逝世一事時，難過得流淚。當局曾指摘李文亮在網上發布不實言論，要他接受訓誡，但鍾南山說，大部分民眾都認為李文亮是「中國的英雄」，他為李文亮說出真相感到非常自豪，並稱李背後有數以百計醫生希望說出真相，如今亦受政府鼓勵這樣做，「我們真的需要聆聽」。

（路透社）

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