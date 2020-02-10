【武漢肺炎】官員抗疫不力遭問責　湖北省紀委公布5個案 (21:00)

通報稱，盛從鋒作為該局疫情防控指揮部成員，違反疫情防控工作紀律，1月23日未履行請假手續，私自離開正漢到安徽老家過年，沒有履行其疫情防控包保責任，造成嚴重不良影響。

另外4宗問題包括：

1. 曾都區政協主席、黨組書記黃家洲和東城辦事處黨工委副書記、主任高新國等人落實防控措施不力，分別受到撤職和黨內警告處分；

2. 黃石市城發集團副總經理、鄂東醫養集團有限公司黨委書記余福安不服從統一指揮調度被免職；

3. 通城縣實驗小學副校長張新甫隱瞞疫情違規操辦壽宴，被開除黨籍並移送公安機關依法處理；

4. 竹溪縣林業局野生動物保護站負責人劉濤和天寶鄉林業站站長何松林、望府座林場場長劉賢慧等人在疫情防控檢查中違規聚餐飲酒，分別受到黨內嚴重警告、政務記過處分。

（新京報）

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