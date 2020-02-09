【武漢肺炎】安徽婦噴酒精消毒致引火燒傷　專家：以醫用酒精消毒須小心 (22:02)

安徽省合肥市民王女士（化名），上周三（5日）為作消毒，在衣服噴灑幾遍酒精，2分鐘後她進入廚房，酒精突然引起爆燃，她臉部、手部等燒傷，送院治療。

湖北省疾控中心傳染病防治研究所消殺部主任姚璇昨日在新聞發布會稱，醫用酒精作為消毒劑使用時不必稀釋，可直接噴灑，簡單方便，使用後沒有氣味殘留，公眾易於接受，但以醫用酒精作日常消毒時，須注意以下事項：

．不可用於大面積噴灑，包括消毒走廊、會議室、辦公室等。

．不建議用於噴灑衣物消毒，以防明火或靜電。

．謹慎儲存，遠離火源，不要放置在兒童容易觸及的地方。

．使用時保持通風，遠離高溫物體與明火，噴灑後不能立即煮飯、打電話、吸煙、使用電蚊拍等。

．使用前要清理周邊易燃及可燃物，勿在空氣中直接噴灑，消毒電器表面和灶台應先關閉電源和火源，待電器和灶台冷卻後再用醫用酒精擦拭，以免酒精揮發導致爆燃。

（澎湃新聞/安徽網）

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