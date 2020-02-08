【武漢肺炎】衛健委：暫命名「新冠肺炎」　專家：可經氣溶膠傳播 (19:20)

他估計現時在日本有大批乘客被隔離在船上的鑽石公主號郵輪，其桑拿浴室和按摩池很大可能是確診者透過氣溶膠傳播新型冠狀病毒的途徑。這醫生提出，火鍋的蒸氣及蒸氣熨斗的蒸氣都可以製造大量的霧氣粒子，形成氣溶膠，若室內火鍋共餐者有新型冠狀病毒肺炎或蒸熨的衣服上依附有病毒，都可能令在場的人吸入氣溶膠而染疫。他呼籲有呼吸道症狀的人不要打邊爐。

醫生：氣溶膠傳播不等同空氣傳播

該醫生強調，新型冠狀病毒可經氣溶膠傳播不等同空氣傳播，氣溶膠只會在高危臨牀範圍的特定情況產生，例如使用醫療正壓呼吸機同時做心外壓，才有可能出現病毒黏附霧化粒子傳播，一般巿民使用外科口罩防飛沫傳播已足夠，毋須使用防空氣傳播的N95口罩。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，氣溶膠傳播一般發生於特定環境，包括使用霧化醫療器材或擴張氣管藥物。如患者於中途咳嗽或打噴嚏而散播飛沫，當中的病毒有可能因此傳播得更遠。

家居、社區出現氣溶膠情況：

1. 冲熱水澡

2. 用按摩花灑

3. 桑拿、蒸氣浴

4. 產生大量水氣情況：打邊爐、加濕器、蒸氣熨斗等

【17:25】國務院聯防聯控機制今日（8日）就應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，舉行新聞發布會。國家衛健委新聞發言人、宣傳司長宋樹立在會上公布，國務院聯防聯控機制暫時將這種肺炎命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名為「Novel Coronavirus Pneumonia」，簡稱NCP。

而今日舉行的上海市疫情防控工作領導小組發布會上，衛生防疫專家稱，目前可確定的新型冠狀病毒肺炎傳播途徑，主要為直接傳播、氣溶膠傳播和接觸傳播。

直接傳播是患者打噴嚏、咳嗽、說話的飛沫，呼出的氣體近距離直接吸入會導致感染。氣溶膠傳播是飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，懸浮於空氣中，人類吸入後會導致感染。接觸傳播是飛沫沉積在物品表面，雙手接觸後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等黏膜，導致感染。

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