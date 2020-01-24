【武漢肺炎】武漢衛健委表沉痛哀悼　微博網民「#我們要求言論自由」帖文被刪 (10:44)

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不少內地網民今日在微博發文時，標籤「#我們要求言論自由」。早上7時許所見，相關帖文大多無點名提及李文亮，但透過圖片借意表達，包括引用李文亮一句說話「一個健康的社會不該只有一種聲音」的製圖。不過，今早10時許，在微博搜尋「#我們要求言論自由」，則顯示為「未找到相關結果」，相關帖文被刪除。

曾向李文亮資助10萬元人民幣的北京感恩公益基金會，形容他「是一個對工作負責、真實而敢於說出事情真相的人。他的行為客觀上讓更多人對病毒有了提前的防範」。

內地《環球時報》今日發表題為〈向李文亮醫生致以敬意〉的社評，對李文亮病逝表示非常難過，形容他因公殉職英勇，又提到他在去年12月發出警報時沒有立即受到重視，反而被訓誡，事件引起社會反思。

（新京報／聯合國／微博）

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