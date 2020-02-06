【武漢肺炎】大理「劫」外地口罩　市長道歉衛健局長被炒 (20:54)

大理市抗疫指揮部今（6日）在通告中稱，已就「徵用」的口罩支付99.03萬元人民幣補償，並在昨日（5日）與重慶達成共識，將全部退還暫扣的口罩。

雲南省應對疫情工作領導小組指揮部通報指出，大理市衛生健康局「緊急徵用」發往重慶市的口罩，嚴重影響「兄弟省市」防控疫情的工作與人民感情，故決定通報批評大理市政府、大理市衛生健康局，責令立即返還被徵用的物資。通告又強調「決不允許類似事件再次發生，若有發生，將嚴肅追責問責」。

大理市政府新聞辦公室下午舉行新聞發布會，大理市長杜淑敢就「截留」口罩一事公開道歉。其後，大理當局宣布把大理市衛健局長楊硯池免職、對工信和科技局長方虎作政務記過處分。

大理上月25日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，緊急啟動重大突發公共衛生事件最高的I級響應，但抗疫物資嚴重不足。為解燃眉之急，大理市政府稱，在貨物檢查中「暫扣」隨車手續不全的口罩，有償應急徵用及分發暫扣的全部598箱口罩。重慶和黃岡等曾與大理方面交涉無果。

（雲南法制報/央視/觀察者網）

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