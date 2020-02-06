【武漢肺炎】東莞兩新增確診者曾乘搭「世界夢號」 (17:35)

停泊在啟德郵輪碼頭的星夢郵輪「世界夢號」郵輪，3600名旅客及船員仍在船上等候檢疫結果。廣東東莞今日（6日）公布，一對來自東莞、上月19至24日曾乘搭「世界夢號」的母女，確診感染新型冠狀病毒。
截至周三（5日），東莞新增3宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計確診47宗。新增病例中，一對分別59歲和33歲的母女常住東莞虎門鎮，兩人上月19日在廣州南沙碼頭乘坐「世界夢號」郵輪旅行，至24日下船後自行駕車回家。當日母親出現發燒、肌肉痠痛等徵狀，自行服藥後無明顯好轉，女兒兩日後亦出現咳嗽。兩人至本月2日入院隔離治療。
本港衛生防護中心周三公布，上月19至24日在南沙登上「世界夢號」前往越南的乘客中，有8人確診感染新型冠狀病毒。中心稱，現時在船上的1800多名乘客，與該8名確診者無直接接觸。
（東莞市衛生健康局）
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