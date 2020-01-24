【武漢肺炎】台灣明起停辦港澳居民落地簽證　訪台要事先申請及遵14日居家檢疫 (19:20)

台灣外交部領事事務局公布，中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情病例持續急增，明日（7日）起，14天內曾經入境或居住於中國內地、香港、澳門的外籍人，暫緩入境。
【19:20】台灣陸委會表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心為確保公共衛生安全，強化人流入境控管，針對香港、澳門居民到台灣將採取以下措施：
1. 自明日（7日）凌晨零時起，暫停港澳居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」。
2. 遇有特殊事故急需要到台灣，須出示港澳政府發出之出入境證明紀錄，證明14天內無中國大陸旅遊史，以臨櫃書面方式提出申請（在港澳者到台北經濟文化辦事處；在海外地區者至台灣駐外辦）。
3. 港澳居民若2月7日以前已取得或持台灣有效出入境證件、已持有台灣有效期內居留證或自港澳以外國家或地區到台灣者，入境後均須作居家檢疫14日。
4. 上述措施將視乎未來疫情狀況調整更新。
【15:10】根據台灣外交部領事事務局在網上的最新公布，自明日起，港澳居民入境台灣後需居家檢疫14天，同日暫緩14天內曾入境或居住中國大陸、香港、澳門的外籍人入境。
中央流行疫情指揮中心昨日（5日）宣布，台灣全面暫緩中國大陸居民入境。而台灣居民自中國大陸、香港、澳門旅遊後返抵台灣，須居家檢疫14天，而申請後獲准到香港或澳門者，也須自行監察健康14天。
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