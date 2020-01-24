【武漢肺炎】首架載247名商人包機返台　3人發燒1幼童腹痛 (19:55)

有被隔離的台商通過視訊表示，他早前到武漢旅遊，因封城而滯留當地，乘包機回台抵達隔離處時已是今日（4日）凌晨5時許，他說隔離住所的設備非常齊全，物資供應也沒有問題，他感謝防疫及海關人員，「他們陪着我們到上午6時多才回去，我們入睡前他們都還在，他們才是真正辛苦的」。

台灣陸委會說還有許多滯留大陸的台商亦想盡快返台，將持續與陸方溝通協調。不過，協助處理台商包機事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文今日表示，第二批仍是接載200多名台商；武漢台辦與台協通知原定明日（5日）乘包機返台計劃不變。

徐正文表示，第二批台灣人大都分佈在武漢周邊的城市，他們會先到武漢集合，「由於首批抵台的台灣人有3人發燒，因此大陸方面希望第二批抵台時，不要有任何狀況發生，已協調出一個地方，讓這群第二批要返台的人先做好各項檢疫」。

（中央社/聯合報）

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