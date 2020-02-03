【武漢肺炎】駐大馬檳城領館傳炸彈驚魂　引爆不明紙箱口罩滿天飛 (19:30)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散至全球多國，馬來西亞至今亦確診8宗病例。當地傳媒光華網報道，中國駐檳城總領事館上月31日約下午3時報警，稱總領事館門外發現3個來歷不明紙箱。當地警方隨即出動爆炸品處理小組及拆彈機械人到場，專家及機械人經過3個小時仍無法識別箱內物品，於是決定當場引爆，結果箱內數十個N95口罩被炸至兩米高，警方調查後發現，箱內除口罩外並無其他可疑物品。

檳城消防拯救局其後證實，該3箱口罩是由當地熱心民眾捐贈。網上亦流傳一段影片，片段中有數人在領事館門外展示「武漢挺住」、「馬來西亞華僑誠心祈願同胞們早日康復」等橫額，並留下3個紙箱離去，事主其後向警方透露，捐贈口罩是希望幫助中國應對肺炎疫情。

事件引起內地網民熱議，有網民在微博向大馬華人表達謝意；有網民慨嘆「一罩難求」，稱目前正正最缺乏N95口罩，對口罩遭「爆破」感到心痛，建議捐贈者在包裝上註明為口罩，以免惹起誤會。亦有網民指出，紙箱或是被高壓水槍引爆，認為散出來的口罩仍然可用。

（光華網/觀察者）

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