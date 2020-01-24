【武漢肺炎】內地搶購「雙黃連口服液」防疫　人民日報：抑制不等於預防治療　勿自行服用【短片】 (14:47)

內地從昨日（1月31日）起傳出，中國科學院上海藥物所與武漢病毒所的聯合研究初步發現，中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒，引發各地搶購潮。有專家隨即提出質疑，稱沒有足夠的公開數據能證明它可抑制人體中的新型冠狀病毒。《人民日報》今日（2月1日）亦發文強調「抑制不等於預防和治療」，提醒民眾勿搶購及自行服用。
多間內地媒體昨日報道稱，「上海藥物所等機構初步發現雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」，並稱目前該種口服液已在上海公共衛生臨牀中心、華中科技大學附屬同濟醫院展開臨牀研究。消息一出，「雙黃連口服液」立即成為搶手貨，多家電商平台缺貨，不少民眾湧往藥房購買，以致大排長龍。
澎湃新聞報道稱，武漢不少民眾今早到藥房排隊搶購「雙黃連口服液」。報道稱，有藥房前一日還在賣25元（人民幣．下同）一盒，且不限購；但今日售價已漲至35元一盒，每人限購5盒。
《人民日報》指出，「雙黃連口服液」對病人是否有效仍要做大量的實驗，又引述世界衛生組織稱，目前未有用於預防和治療新型冠狀病毒的藥物，提醒民眾勿自行服用「雙黃連口服液」。
中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」亦發文表示，要證明一種藥物是否有效，至少需要動物實驗及3期臨牀試驗，目前未知「雙黃連口服液」的實驗究竟進行到哪一步。
中新社旗下微博帳號「國是直通車」訪問了中國科學院上海藥物所人員，該人員稱「雙黃連口服液」對新型冠狀病毒的抑制作用是「初步發現」，目前未有較詳細的研究，因此不能過分着重說法的準確性，強調「科學的事情，我們不想說得太過」。
（人民日報/澎湃新聞/財聯社/中央社）
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